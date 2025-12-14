Resultados segunda vuelta 2025 en Chile: Revisa el conteo actualizado comuna por comuna

El Servel está publicando resultados en tiempo real, permitiendo seguir minuto a minuto cómo avanza la definición presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast en todo Chile.

Los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025 en Chile comenzaron a conocerse desde las 18:00 horas de este domingo 14 de diciembre, luego del cierre oficial de mesas a nivel nacional.

Con ello se dio inicio al escrutinio que definirá al próximo Presidente de la República entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, en una elección marcada por una alta participación y una estrecha disputa en distintos territorios.

Desde Arica hasta Magallanes, cada comuna comenzó a entregar sus resultados apenas cerraron las urnas, consolidando un mapa electoral que muestra tendencias diferenciadas por región, tamaño poblacional y perfil socioeconómico.

El seguimiento comuna por comuna se ha convertido en un indicador clave para proyectar el desenlace de la jornada, especialmente en zonas donde los dos candidatos han concentrado sus esfuerzos de campaña.

De acuerdo con el Servel, las cifras oficiales se actualizarán minuto a minuto, permitiendo revisar en tiempo real cómo evoluciona la votación en cada una de las más de 340 comunas de Chile.

A continuación, podrás revisar los resultados actualizados comuna por comuna y seguir el avance detallado de la segunda vuelta presidencial en Chile:

Revisa los resultados de la segunda vuelta comuna por comuna