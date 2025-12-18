Radiografía al consumo de alcohol en fin de año: Autoridades alertan por baja percepción de riesgo

La encuesta reveló que 4 de cada 10 encuestados consideran que beber "una o dos copas" no afecta la capacidad de conducir.

El Ministerio de Transportes y la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas de Chile (Aprocor) dieron a conocer los resultados de la quinta versión de la Radiografía del consumo de alcohol en fiestas de fin de año.

Entre sus principales resultados, el estudio relevó alertas respecto a la percepción de riesgo, la fiscalización y las conductas relacionadas con la conducción tras consumir alcohol, particularmente durante el período de celebraciones de fin de año.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que la radiografía “arroja resultados que alertan, muchos chilenos creen que los conductores ebrios están más preocupados de ser detenidos por Carabineros o de chocar su auto, que de causar daño o la muerte a otras personas. Es duro reconocer que aún existe un porcentaje importante de personas que no internaliza que los siniestros de tránsito no son fortuitos, que tienen causas claras y evitables y que acaban con vidas, truncando sueños, y destruyendo familias día a día en nuestro país”.

Radiografía del consumo de alcohol durante fin de año

La encuesta mostró que 1 de cada 2 personas (52%) declaró que mantendrá su nivel de consumo de alcohol durante las fiestas de fin de año, en comparación al año anterior.

También hay una “baja asociación entre conducir bajo los efectos del alcohol y las sanciones legales. En específico, solo 1 de cada 10 personas vincula directamente esta conducta con algún tipo de castigo, pese a que la legislación contempla multas, suspensión de licencia e incluso penas de cárcel en los casos más graves”.

En esa línea, Muñoz indicó que durante 2023, “1.439 familias, madres, padres, hijas, hijos, perdieron uno de los suyos para siempre, desde esos días en 2024 sus vidas nunca más fueron iguales. Por favor tomemos conciencia, no esperes que te ocurra a ti para entender este mensaje y cambiar tu conducta“.

Lee también: Fiestas de fin de año: Subtel entrega consejos de ciberseguridad para evitar fraudes y suplantación de identidad

También una creciente sensación de baja fiscalización. En detalle, 3 de cada 5 encuestados (55%) dijo que considera “poco o nada probable” ser controlado por policías durante estas festividades.

Por otro lado, un 61% afirmó que su principal temor es ser fiscalizado por personal policial si maneja tras consumir alcohol.

Otro aspecto que las autoridades calificaron como preocupante es la normalización del riesgo.

Alrededor del 70% de los encuestados cree que a los chilenos “les da lo mismo” si hay más o menos muertes por accidentes de tránsito. En tanto, 4 de cada 10 considera “socialmente aceptado” conducir bajo los efectos del alcohol durante Año Nuevo.

Asimismo, 4 de cada 10 encuestados consideran que beber “una o dos copas” no afecta la capacidad de conducir. Mientras que el 51% cree que es “poco o nada evitable” que algunas personas manejen bajo la influencia del alcohol durante las fiestas de fin de año.

El presidente de Aprocor, Juan Pablo Solís, aseveró que la encuesta “muestra una normalización muy peligrosa y que el miedo a la sanción o a la pérdida material pesa mucho más que la conciencia del riesgo humano. Queremos ser muy claros: ningún viaje, ni ninguna celebración, justifica que alguien conduzca después de beber”.

Desde la Mutual de Seguridad, el gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad, Luis Alberto Stuven, remarcó que “trabajamos fuertemente en prevención en ambientes laborales y sociales y esta vez queremos demostrar qué no existe un consumo seguro al manejar. Esperamos que las personas decidan entregar las llaves o planificar un chofer designado para salvar vidas”.