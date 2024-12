“Se está inspirando en el estilo venezolano”: La respuesta de Tohá a la crítica del ministro Caputo contra el gobierno

El ministro trasandino, Luis Caputo, abordó la "batalla cultural" impulsada por Javier Milei y su impacto en los países de la región, tomando como ejemplo a Chile, y cuestionando al gobierno actual.

“Hoy gobierna a Chile un comunista que los está por hundir”. Así arremetió el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, contra el gobierno de Gabriel Boric.

Los dichos generaron polémica en suelo nacional, y esta tarde la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió al ataque trasandino, comparando a Caputo con las autoridades del régimen de Nicolás Maduro.

“Me parece que se está inspirando en el estilo del gobierno venezolano”, sostuvo la secretaria de Estado escuetamente.

¿Qué dijo Caputo?

El secretario de Estado del país vecino criticó el manejo económico del Presidente Gabriel Boric, asegurando que, de seguir así, “hundirá al país”.

En conversación con Radio Mitre, Caputo habló de la situación económica de su país y abordó la “batalla cultural” del Presidente Javier Milei.

“La batalla cultural es clave. El Presidente hace un laburo espectacular en eso, y muchos no lo entienden porque creen que se las agarra con los economistas, con los econochantas, o con algún periodista o demás”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Lo hace todo en pos de esta batalla cultural, que es hacerle entender a la gente que, escúchenme, abran los ojos, que no los engañen más“.

“Después, no importa a quién venga, en tanto y en cuanto la gente haya entendido eso, mañana no será 7 años más el Presidente. Pero más importante, que el que venga no vuelva con eso, o sea, no pueda prevalecer ese engaño. Y fíjate que la batalla cultural es clave, porque los países que la han descuidado, mirá, por ejemplo, Chile”, añadió.

“Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010, y descuidó la batalla cultural. Esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser, la descuidó durante mucho tiempo, y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”, puntualizó.