Increpan a salvavidas tras rescate de niño en Cartagena: Testigo asegura que estaba ocupado “pololeando”
Por CNN Chile
11.02.2026 / 07:41
El hecho ocurrió en la playa Costa Azul, entre El Tabo y Cartagena. El rescatista asegura que intervino pese a no estar de turno y que fue insultado tras salvar al menor, mientras un testigo afirma que no reaccionó de inmediato y que fueron ellos quienes ingresaron primero al mar.
Un confuso incidente se registró en la playa Costa Azul, en el límite entre El Tabo y Cartagena, luego de que un salvavidas fuera increpado y presuntamente agredido tras participar en el rescate de un niño que se estaba ahogando en una zona no apta para el baño.
El hecho quedó registrado en un video captado por testigos, que se viralizó en redes sociales. En el registro, además, se escucha a personas increpar al rescatista y acusarlo de no haber estado atento por “estar pololeando”.
El protagonista es Alexander Paredes, rescatista con más de diez años de experiencia en el litoral central. Según relató a T13, no se encontraba de turno cuando escuchó los gritos del menor y decidió intervenir.
“El niño me gritaba que no quería morir”, afirmó. Paredes explicó que ingresó al mar en medio de una fuerte corriente y logró sacar al menor del agua. Sin embargo, señaló que tras el rescate fue insultado por familiares del niño e incluso intentaron agredirlo.
“Estoy arriesgando mi vida por alguien extraño y me quieren pegar”, sostuvo.
Testigos indicaron que el menor se encontraba en una zona con prohibición de baño, sector donde cada verano se reportan emergencias debido a imprudencias de veraneantes.
La versión de testigos
La situación sumó otra arista luego de que Franco González, uno de los hombres que aparece en el registro, entregara una versión distinta en CHV Noticias.
Según su relato, él y su hermano habrían ingresado primero al mar para auxiliar al niño, acusando al salvavidas de no reaccionar de inmediato porque se encontraba fuera de su horario laboral. En esa línea, insistió en que parte del reclamo apuntaba a que el rescatista no habría estado pendiente, en alusión a lo que se escucha en el video, donde lo acusan de estar “pololeando”.
González sostuvo que el rescatista tomó posteriormente al menor cuando ya estaba casi a salvo y que ambos fueron arrastrados por la corriente, lo que obligó a un nuevo auxilio. Además, afirmó que la discusión se originó tras reclamar una supuesta falta de reacción.
También indicó que, tras el altercado, el salvavidas se habría desmayado y necesitado atención médica.