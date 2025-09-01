Rescatan a hombre extraviado al interior del cerro San Cristóbal: No pudo bajar tras fracturarse una pierna

El sujeto de 30 años habría intentado descender del cerro a la altura del Hotel Sheraton cuando cayó entre unos árboles.

La noche de este domingo, Carabineros logró rescatar a un hombre que se había perdido al interior del cerro San Cristóbal.

Lo que se sabe del hombre extraviado en cerro San Cristóbal

El hecho ocurrió cerca de las 00:00 horas, cuando Carabineros recibió un llamado de auxilio de parte del mismo hombre, informando su situación.

Según la información preliminar, el sujeto de 30 años intentaba descender del cerro a la altura del Hotel Sheraton, en la comuna de Providencia, cuando cayó entre árboles.

La caída causó que se fracturara una pierna, lo que le impidió continuar. Por esta razón decidió llamar al personal policial, quienes rápidamente iniciaron un operativo de búsqueda.

El teniente Francisco Cabezas, de la Prefectura Santiago Oriente, detalló que “Carabineros de la 19° Comisaría de Providencia logró rescatar a una persona extraviada en el Cerro San Cristóbal, que además al intentar bajar se había fracturado una de sus piernas”.

“Para esto, Carabineros fabricó una camilla artesanal con la que lograron bajar a esta persona, subirlo a un vehículo policial y trasladarla hasta una clínica del sector donde en este momento se encuentra siendo atendida por personal médico”, detalló.