Republicanos rechaza idea de crear nueva coalición oficialista impulsada por la UDI: “Primero debemos resolver temas de fondo”

Ante las tensiones internas en el oficialismo, la Unión Demócrata Independiente (UDI) propuso agrupar en una sola coalición a los ocho partidos que apoyaron la campaña de José Antonio Kast y eliminar a “Chile Vamos”, con el objetivo de fortalecer el respaldo al Gobierno.

La propuesta de rediseñar el oficialismo impulsada por la UDI fue rechazada tajantemente este sábado por el Partido Republicano.

El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, conversó con Radio ADN y sostuvo que primero se deben “resolver los temas de fondo concretos, y una coalición o un grupo de partidos distintos no es lo que va a determinar si es que vas a ser capaz de sacar esa agenda o no”.

Moreno recalcó que “lo principal es que todas las personas que somos parte del oficialismo, junto con quienes quieren recuperar este país, estén de acuerdo en ciertas medidas básicas y apoyen al Gobierno en esas materias”.

La propuesta también fue descartada por Renovación Nacional. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados y militante del partido, Ximena Ossandón, señaló a El Mostrador que “el estilo de hacer política de Chile Vamos es diferente, quizás, al de los republicanos, libertarios y socialcristianos”.

La parlamentaria agregó que no entiende “cuál es la diferencia exactamente entre ser parte de una coalición y ser un colaborador, ya que todos perseguimos el mismo objetivo: que a Chile le vaya bien. Así, ninguno pierde su identidad. Creo que eso es sumamente importante, que el estilo de hacer política de Chile Vamos es diferente al de los republicanos. (…) Y yo creo que eso es muy enriquecedor para la política”.

La iniciativa de la UDI, que consideraba agregar en las filas del oficialismo al Partido Nacional Libertario, surge a raíz de las diferencias que se han generado en el sector tras la polémica salida de la exdirectora del SernamEG, diagnosticada con cáncer de mama; la alza histórica del precio de los combustibles; y las críticas a la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini.