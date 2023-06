La colectividad busca que el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, pueda trabajar en el control de la crisis hospitalaria ante el aumento de virus respiratorios. "No vamos a tener problema en reconocer una buena gestión, venga de donde venga. Si no, no vamos a renunciar a la facultad y al deber que tenemos de fiscalizar", señaló el diputado y jefe de bancada, Benjamín Moreno.