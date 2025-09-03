Reprograman para el 11 de septiembre audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León

La instancia estaba pactada para esta semana, pero fue modificada tras una petición de la defensa del parlamentario.

Este miércoles se informó la reprogramación de la audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León.

La instancia estaba agendada para mañana jueves 4 de septiembre; sin embargo, fue suspendida, ya que la defensa del parlamentario solicitó reagendarla, lo que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

De ese modo, se reprogramó la audiencia de desafuero para el próximo jueves 11 de septiembre a las 08:30 horas en dependencias de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La petición fue presentada a fines de junio por la fiscal Lorena Parra y busca que el congresista sea formalizado.

Esto, en el marco de una investigación de Fiscalía por presunto fraude al fisco, debido al uso de recursos públicos para fines personales, políticos y familiares.

Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) del Ministerio Público.

En detalle, se ha señalado que el parlamentario habría ejecutado un mecanismo de financiamiento ilegal de su campaña política mediante la rendición de facturas ideológicamente falsas, sin respaldo en servicios reales, con el fin de desviar recursos desde el Congreso Nacional.

A la solicitud ingresada por la Fiscalía se sumaron más tarde la Municipalidad de Maipú, liderada por Tomás Vodanovic, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).