País incendio

Reportan incendio al interior del liceo Lastarria: Emergencia obligó a cerrar avenida Providencia

Por CNN Chile

31.03.2026 / 10:43

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Las llamas se habrían originado en una de las oficinas del recinto educacional.

Durante la mañana de este martes, se reportó un incendio al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia.

La situación provocó el cierre de avenida Providencia, para facilitar el desplazamiento de vehículos a cargo de combatir las llamas.

De acuerdo a lo informado por Canal 13, la situación se produjo a raíz del lanzamiento de una bomba molotov al interior del establecimiento.

Del mismo modo, informaron que habría un profesor herido producto de la situación.

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