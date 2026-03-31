Reportan incendio al interior del liceo Lastarria: Emergencia obligó a cerrar avenida Providencia

Las llamas se habrían originado en una de las oficinas del recinto educacional.

Durante la mañana de este martes, se reportó un incendio al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia.

La situación provocó el cierre de avenida Providencia, para facilitar el desplazamiento de vehículos a cargo de combatir las llamas.

Actualización (09:56). Tránsito SUSPENDIDO en Av. Providencia al oriente desde Huelén, debido a procedimiento de bomberos por fuego al interior de sala de Liceo Lastarria en #Providencia. Prefiera Av. Andrés Bello https://t.co/6NOO7skrCL pic.twitter.com/mzhQJzLoOf — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 31, 2026

De acuerdo a lo informado por Canal 13, la situación se produjo a raíz del lanzamiento de una bomba molotov al interior del establecimiento.

Del mismo modo, informaron que habría un profesor herido producto de la situación.