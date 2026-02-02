Reportan enjambre sísmico en el volcán Tupungatito: Hubo más de 100 temblores

Desde el Senapred señalaron que el complejo mantiene su nivel de alerta técnica verde.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la situación a propósito de la actividad del volcán Tupungatito, ubicado en la comuna de San José de Maipo.

Cerca de la medianoche de este lunes, el organismo informó que, según la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el complejo mantiene su nivel de alerta técnica verde.

“Este domingo 1 de febrero a las 21:48 horas, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Volcán Tupungatito han registrado un aumento de los sismos asociados al fracturamiento de roca (Volcano-Tectónico). A la hora del presente reporte (23:52 horas), se han registrado sobre 100 sismos, caracterizando a este episodio como un enjambre”, agregaron.

Detallaron que Sernageomin “continúa la vigilancia permanente del volcán en línea y la Dirección Regional del Senapred mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica”.

Por otra parte, desde Senapred explicaron que en una alerta técnica verde “el volcán puede estar en un estado base que caracteriza el periodo de reposo o quietud, o registra actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que afecten fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al centro de emisión; por ende, una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de meses o años“.