País corte de luz

Reportan corte masivo de luz en el sur de Chile: Más de 100.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico

Por Michel Nahas Miranda

30.01.2026 / 11:50

{alt}

El desgloce dispuesto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) muestra que la mayoría de los afectados provienen de las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble.

Un masivo corte de luz se registra desde la mañana de este viernes en el sur del país.

De acuerdo a la información compartida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a eso de las 11:00 horas 140 mil clientes a nivel nacional permanecen sin suministro eléctrico.

El desgloce dispuesto por el organismo muestra que la mayoría de los afectados provienen de las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Ángela Vivanco quedará con prisión preventiva: Tribunal decide cautelar tras formalización en Caso Muñeca Bielorrusa
Riesgo sanitario por acopio de ropa tras incendios forestales: Retiran más de 10 toneladas en Penco y Tomé
Hermosilla arremete contra fiscal Parra y pide que declare: Anuncia apelación tras mantenerse arresto domiciliario total
Trump anuncia reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se medirán en la final del Australian Open 2026: ¿Cuándo juegan?
Reportan corte masivo de luz en el sur de Chile: Más de 100.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico