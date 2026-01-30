Reportan corte masivo de luz en el sur de Chile: Más de 100.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico

El desgloce dispuesto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) muestra que la mayoría de los afectados provienen de las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble.

Un masivo corte de luz se registra desde la mañana de este viernes en el sur del país.

De acuerdo a la información compartida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a eso de las 11:00 horas 140 mil clientes a nivel nacional permanecen sin suministro eléctrico.

