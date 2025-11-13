País arica

Reportan ataque armado en Corte de Apelaciones de Arica: Agresor fue abatido y hay un trabajador herido

Por CNN Chile

13.11.2025 / 14:30

{alt}

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera informó que un funcionario resultó herido tras ser atacado con un cuchillo y que se encuentra grave en el hospital.

Un ataque armado se registró este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica.

El hecho ocurrió cuando un hombre entró al recinto y atacó a un trabajador del tribunal con un arma blanca.

Personal de Carabineros y de Gendarmería logró reducir al sujeto, quien falleció. En tanto, la víctima quedó con lesiones y fue trasladada hasta un recinto asistencial.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, informó que el equipo ECOH, la PDI, Carabineros y Gendarmería se encuentran en el lugar.

“Hay una persona que fue abatida por personal de Carabineros, dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte. Por el momento, se encuentra uno de estos funcionarios en estado grave en el hospital, estable hasta el momento”, explicó.

El fallecido “es la persona que efectivamente había atacado con un cuchillo a este funcionario”, añadió el persecutor.

Por su parte, el subprefecto Julio Ceballo, jefe de la Brigada de Homicidios de Arica de la PDI, detalló que el agresor atacó “en reiteradas ocasiones” con un cuchillo al administrador de la Corte de Apelaciones.

Debido a ello, personal de Gendarmería y de carabineros utilizaron sus armas de servicio, “ocasionándole el fallecimiento (al atacante) en el interior de las dependencias de la Corte”.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios realizar las diligencias correspondientes en el sitio del suceso, con el fin de establecer la dinámica de los hechos.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

País Caso Sierra Bella: Tribunal declara inembargables los bienes de Municipalidad de Santiago tras demanda de dueña de exclínica
Carabineros y Ministerio de Seguridad presentan “Estrategia policial Anti Turbazo”: ¿Cómo operará?
Apple lanza correa "calcetín" para iPhone de casi 250 mil pesos desatando críticas en redes sociales
Registro Nacional de Hinchas superó el millón de inscritos e inscritas
Taylor Swift estrena el tráiler del documental 'Eras ​​Tour', con 'fuerzas misteriosas en juego'
Reportan ataque armado en Corte de Apelaciones de Arica: Agresor fue abatido y hay un trabajador herido