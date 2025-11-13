Reportan ataque armado en Corte de Apelaciones de Arica: Agresor fue abatido y hay un trabajador herido

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera informó que un funcionario resultó herido tras ser atacado con un cuchillo y que se encuentra grave en el hospital.

Un ataque armado se registró este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica.

El hecho ocurrió cuando un hombre entró al recinto y atacó a un trabajador del tribunal con un arma blanca.

Personal de Carabineros y de Gendarmería logró reducir al sujeto, quien falleció. En tanto, la víctima quedó con lesiones y fue trasladada hasta un recinto asistencial.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, informó que el equipo ECOH, la PDI, Carabineros y Gendarmería se encuentran en el lugar.

“Hay una persona que fue abatida por personal de Carabineros, dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte. Por el momento, se encuentra uno de estos funcionarios en estado grave en el hospital, estable hasta el momento”, explicó.

El fallecido “es la persona que efectivamente había atacado con un cuchillo a este funcionario”, añadió el persecutor.

Por su parte, el subprefecto Julio Ceballo, jefe de la Brigada de Homicidios de Arica de la PDI, detalló que el agresor atacó “en reiteradas ocasiones” con un cuchillo al administrador de la Corte de Apelaciones.

Debido a ello, personal de Gendarmería y de carabineros utilizaron sus armas de servicio, “ocasionándole el fallecimiento (al atacante) en el interior de las dependencias de la Corte”.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios realizar las diligencias correspondientes en el sitio del suceso, con el fin de establecer la dinámica de los hechos.