País región de arica y parinacota

Duró ocho días: Renuncia seremi del Trabajo de Arica por no cumplir requisito de experiencia

Por CNN Chile

10.04.2026 / 07:47

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La dimisión de Nataly Cruz, de 26 años, fue confirmada por el delegado presidencial regional, quien señaló que la exautoridad no pudo acreditar los años de trayectoria requeridos.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Arica y Parinacota, Nataly Cruz Plaza, renunció a solo ocho días de haber asumido, luego de no poder acreditar el requisito de experiencia profesional mínima exigido para ejercer el cargo.

De acuerdo a lo que informó La Tercera, la salida de la ahora exautoridad fue confirmada por el delegado presidencial regional, Cristián Sayes, quien informó que la dimisión fue presentada y aceptada tras constatarse que no cumplía con los años de experiencia requeridos.

Cruz, de 26 años, había sido presentada el pasado 1 de abril como parte del primer gabinete regional. Sin embargo, su permanencia en el puesto duró solo una semana, luego de que no lograra acreditar un mínimo de cinco años de experiencia profesional desde su egreso.

“El día de ayer recibí el llamado de Nataly Cruz Plaza, quien estaba nombrada como secretaria regional ministerial de Trabajo y Previsión Social. Ella presentó su renuncia, la cual fue aceptada, dado que no pudo acreditar sus años de experiencia”, señaló Sayes.

“Estamos trabajando desde ayer mismo (…) para poder definir el mejor nombre”, añadió la autoriadad.

La exseremi es enfermera de profesión y además se desempeñaba como presidenta regional del Partido Social Cristiano. Tras su salida, la Delegación Presidencial deberá iniciar el proceso para nombrar a una nueva autoridad en la cartera.

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