Este sábado, la intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por un caso de eventual fraude al fisco.

“Por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”, dijo la ex autoridad en un comunicado publicado por el gobierno regional.

Lee también: Intendenta de Coquimbo por “Fondéate en tu casa”: “Es triste, pero tenemos que seguir haciendo este sacrificio”

Pinto también agradeció al presidente Sebastián Piñera “por su permanente apoyo y confianza, pero muy especialmente por el afectuoso respaldo que me ha brindado en estos momentos”.

Asimismo, valoró las “muestras de confianza y cariño” de todas personas que la apoyaron durante su periodo. “Ellas son el mayor aliciente para demostrar que en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región”, sostuvo.

La renuncia llega en medio de las indagaciones que pesan sobre el gobierno regional, a raíz de surgieron a raíz de un reportaje de Biobío, que reveló irregularidades en la compra de un terreno por $9.800 millones, en circunstancias en que su tasación superaba escasamente los $4 mil millones.