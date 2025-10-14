País santiago

Renovación urbana en el centro de Santiago: Así cambiará el entorno del Metro Universidad Católica

Por CNN Chile

14.10.2025 / 22:05

{alt}

La iniciativa es parte del Plan Eje Nueva Alameda y contempla una inversión total de $161 millones, con el objetivo de mejorar el acceso sur de la estación Católica y convertirlo en un entorno de comodidad y no solo de tránsito, pensado para turistas y la comunidad.

Con el objetivo de revitalizar los espacios públicos del centro de la capital, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana, junto al Gobierno Regional Metropolitano (Gore) y la Municipalidad de Santiago, se encuentra en proceso de licitación para renovar el acceso sur de la estación Católica, ubicada en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

El lugar es uno de los puntos más transitados y turísticos del centro de Santiago, al estar rodeado por la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y el Barrio Lastarria.

La intervención contempla una superficie de 1.465 metros cuadrados y busca eliminar los estacionamientos para ampliar los espacios destinados a los peatones, incorporando nuevas veredas, áreas de descanso y zonas con sombra, junto a árboles que permitirán mitigar las altas temperaturas del verano, según publicó La Tercera.

El gobernador regional Claudio Orrego destacó la iniciativa: “Queremos que el corazón cívico de Santiago sea un espacio pensado para las personas (…). Recuperar la ciudad para las personas también significa transformar los espacios de paso en espacios de encuentro, donde todos, sin importar su edad o condición, puedan moverse con comodidad y disfrutar de su entorno”.

Este proyecto forma parte del Eje Nueva Alameda, plan que busca recuperar y modernizar el tramo que conecta Estación Central con Providencia.

La licitación será adjudicada el 30 de diciembre de 2025 y contempla una inversión total de $161 millones, distribuidos en dos etapas: $57.547.167 en 2025, para la adjudicación e inicio de obras, y $103.584.901 en 2026, destinados a la ejecución principal y cierre del proyecto.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Hurtado: “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei"
Cómo será el nuevo torneo del fútbol chileno que surgió tras acuerdo entre ANFP y TNT
Renovación urbana en el centro de Santiago: Así cambiará el entorno del Metro Universidad Católica
Protestas en Ecuador: Presidente Noboa dice que está “abierto a dialogar”, pero “no con aquellos que quieren destruir la democracia”
Protestas en Ecuador: CIDH llama al Gobierno a establecer diálogo con los manifestantes para “prevenir violaciones a los DD.HH.”
Galilea llama a Republicanos a disculparse tras polémica por "parásitos": “Hizo recordar la superioridad moral de Jackson”