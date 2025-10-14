Renovación urbana en el centro de Santiago: Así cambiará el entorno del Metro Universidad Católica

La iniciativa es parte del Plan Eje Nueva Alameda y contempla una inversión total de $161 millones, con el objetivo de mejorar el acceso sur de la estación Católica y convertirlo en un entorno de comodidad y no solo de tránsito, pensado para turistas y la comunidad.

Con el objetivo de revitalizar los espacios públicos del centro de la capital, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana, junto al Gobierno Regional Metropolitano (Gore) y la Municipalidad de Santiago, se encuentra en proceso de licitación para renovar el acceso sur de la estación Católica, ubicada en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

El lugar es uno de los puntos más transitados y turísticos del centro de Santiago, al estar rodeado por la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y el Barrio Lastarria.

La intervención contempla una superficie de 1.465 metros cuadrados y busca eliminar los estacionamientos para ampliar los espacios destinados a los peatones, incorporando nuevas veredas, áreas de descanso y zonas con sombra, junto a árboles que permitirán mitigar las altas temperaturas del verano, según publicó La Tercera.

El gobernador regional Claudio Orrego destacó la iniciativa: “Queremos que el corazón cívico de Santiago sea un espacio pensado para las personas (…). Recuperar la ciudad para las personas también significa transformar los espacios de paso en espacios de encuentro, donde todos, sin importar su edad o condición, puedan moverse con comodidad y disfrutar de su entorno”.

Este proyecto forma parte del Eje Nueva Alameda, plan que busca recuperar y modernizar el tramo que conecta Estación Central con Providencia.

La licitación será adjudicada el 30 de diciembre de 2025 y contempla una inversión total de $161 millones, distribuidos en dos etapas: $57.547.167 en 2025, para la adjudicación e inicio de obras, y $103.584.901 en 2026, destinados a la ejecución principal y cierre del proyecto.