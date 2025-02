“Esto debe ser investigado en el marco de nuestra normativa penal”: RN se pronuncia tras denuncia de abuso sexual contra Durán

La Secretaria General del partido, Andrea Balladares, destacó la gravedad de los hechos y aseguró que el caso debe ser investigado bajo la normativa penal.

La Secretaría General de Renovación Nacional (RN), encabezada por Andrea Balladares, emitió un comunicado tras tomar conocimiento de una grave denuncia contra el diputado Jorge Durán.

Según Balladares, el partido ha recibido información sobre los hechos a través de distintos medios de comunicación, subrayando la seriedad de la acusación.

“Hemos tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación sobre una grave denuncia en contra del diputado Jorge Durán. Por la gravedad de la denuncia, esto debe ser investigado en el marco de nuestra normativa penal“, señaló Balladares.

Además, la dirigente de RN destacó que, como parte del proceso, el partido también se enteró de la declaración pública del propio parlamentario, quien ha asegurado ser víctima de extorsión y que el encuentro con su expareja fue consensuado.

Durán, por su parte, ha presentado su propia denuncia por extorsión y robo.

“Hemos puesto a disposición de nuestro Tribunal Supremo los antecedentes que hemos conocido, y por la gravedad de esta denuncia, esperamos que se esclarezca con la mayor rapidez posible“, concluyó Balladares.

“Le tenía miedo a Durán”

Por su parte, Macarena Villablanca, la mujer que presentó la denuncia contra Durán, ofreció su versión de los hechos, revelando detalles que hasta el momento no se habían hecho públicos.

“Me da lata que esté inventando cosas, mintiendo. Porque en realidad, al final, la verdad va a salir a la luz. Yo tengo los medios de prueba de que sí trabajé y que sí me debía plata“, expresó Villablanca.

En relación a las razones por las que no denunció antes, la mujer aseguró que tenía miedo.

“Él me tenía súper amenazada desde antes de que pasara esto. Siempre me decía que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal“, relató.

Villablanca también confesó que temía por su seguridad. “Sí, le tenía miedo a Durán. Incluso tenía miedo a salir de ahí, sentía que era como la mafia. No podía salir de esta relación porque Jorge me tenía amenazada con que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces”, señaló, enfatizando el nivel de intimidación que vivió durante su relación con el parlamentario.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades competentes, con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) a cargo de esclarecer los hechos.

La denuncia también ha sido remitida al Tribunal Supremo de RN para su análisis y evaluación interna.