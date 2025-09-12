País renca

Renca: Turba saqueó mall chino y robó cerca de $20 millones

12.09.2025

Cerca de 10 individuos entraron por la fuerza al local y robaron distintos productos.

Un grupo de personas protagonizó un asalto en modalidad “turbazo” contra un mall chino en Renca (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió la noche de este jueves cuando cerca de 10 individuos entraron hasta el lugar ubicado en cercanías de calle Condell.

De acuerdo a información preliminar, las pérdidas ascienden a cerca de $20 millones.

La dueña del local señaló que fue alertada de la situación por los ladridos de sus perros, que se encontraban en el local, y que cuatro sujetos habrían forzado la reja, según consigna Meganoticias.

Posteriormente, habrían llegado al lugar más personas a bordo de un vehículo mediano.

No se han entregado detalles sobre los productos sustraídos ni de personas detenidas por el suceso.

