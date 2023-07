“Hola, buenas noches, soy Giorgio Jackson”. Este es parte del mensaje que recibió el conductor de la aplicación de transporte de pasajeros y encomiendas Uber para trasladar los 23 computadores que fueron robados desde la dependencia central del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en Santiago.

Durante la audiencia de formalización de los hasta ahora dos detenidos del caso, la fiscal María José Grez, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, layó la declaración que el trabajador le dio a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) durante la tarde del jueves.

En el relato, el hombre afirma que recibió el mensaje de una persona que dijo ser el ministro Giorgio Jackson y que requería de su servicio para trasladar una encomienda a Renca.

Esta declaración fue clave, ya que con ella se efectuó el operativo que facilitó la recuperación de los notebooks robados y la detención de una mujer de 60 años, que fue quien recibió los dispositivos.

Revisa la declaración que entregó el conductor:

“El día de ayer, 19 de julio del año 2023, empecé a trabajar en la aplicación Uber a las 8:00 horas aproximadamente, en donde realicé diversos viajes en la Región Metropolitana. Es así que siendo las 21:56 horas recibo una solicitud para llevar una encomienda por medio de la aplicación Uber, en la categoría Cargo, el cual consiste trasladar diversos objetos de un lugar a otro, en relación con el solicitante del viaje, el cual mantenía el nombre de Manuel.

Me empieza a escribir por la aplicación y me señala lo siguiente: ‘Hola, buenas noches, soy Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y lo estoy esperando en el ministerio. Por favor, espere ahí que todo el viaje va a ser pagado’.

Al ver este mensaje no confié y pensé que me querían robar el vehículo, pero de igual manera me trasladé hasta el Ministerio de Desarrollo Social que está ubicado en Calle Catedral 1575, en la comuna de Santiago.

Al llegar a eso de las 21:58 horas aproximadamente, me estaciono frente al ministerio con mi vehículo y esperé en el lugar aproximadamente unos tres a cuatro minutos, en donde se me acercó el guardia del ministerio preguntando si era el Uber, a lo cual respondo que sí, pero que ando buscando algo del ministro, conforme a lo que conversamos. Con cual guardia me dice que este sí es el lugar, a lo cual el mismo guardia ingresa al ministerio y sale con otro guardia del lugar con bolsas negras de basura.

Lo que pude apreciar es que eran cajas, por lo cual, abro el maletero del auto y los guardias guardan las pertenencias en su interior. Mientras realizaban esta acción uno de los guardias recibió un llamado telefónico y el guardia por esa llamada dijo ‘¿era esto no más o lo otro también?’. Le respondieron que era eso no más. Esto lo pude escuchar, ya que el guardia estaba hablando al lado mío.

Después de eso los guardias entran al ministerio, lo cual yo me dirijo en mi vehículo a la ubicación de destino de entrega, siendo esta Calle Manuel Rodríguez con el pasaje Río Cachapoal, en la comuna de Renca.

En relación a lo anterior, llego al lugar siendo las 22:20 horas en donde me detengo frente a un paradero de locomoción colectiva, en donde estaba una señora de edad, aproximadamente 60-65 años (…), de igual manera la acompañan dos jóvenes -de sexo masculino y femenino-, de quienes no recuerdo mayores características de su vestimenta ni rostro.

Cuando se me acercó la señora, ella me saluda y dice que ella recibirá el encargo, ante lo cual bajo de mi vehículo, abro el maletero y saco las bolsas, en donde se abrió y pude ver que eran notebooks. Siendo 25 aproximadamente en las dos bolsas. Lo puedo decir por su peso y gran volumen.

Se los paso a la señora para luego vehículo y después de esto como la señora no me pagó en efectivo, me realizó una transferencia bancaria.

Al salir del lugar me fui en dirección a mi casa, ya que terminé el viaje.

Luego al día siguiente me entero por los medios de comunicación que había habido un robo en el Ministerio de Desarrollo Social sustrayendo diversos computadores, dentro del cual de forma inmediata pude asociar que eran los computadores que había recogido el día de ayer, acercándome a una unidad policial para poder prestar mi declaración respecto a los hechos”.