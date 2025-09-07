Relámpagos y lluvia en Antofagasta: Qué ocurrió y cómo se desarrolló el evento meteorológico

Diversos usuarios en redes sociales compartieron registros desde la Región de Antofagasta, donde aseguraron haber observado truenos. ¿Qué ocurrió realmente y qué indica la Dirección Meteorológica de Chile? Revisa aquí los detalles.

Durante este domingo, en redes sociales se han difundido videos sobre relámpagos, truenos y lluvia en Antofagasta.

Según la Alerta Meteorológica emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, desde la tarde hasta la noche se prevén tormentas eléctricas, debido a una condición sinóptica de vaguada en altura.

Este evento meteorológico estaría asociado con chubascos aislados.

Cabe mencionar que una Alerta Meteorológica se emite cuando se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte y con probabilidad de generar riesgos para las personas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta, debido a un evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la DMC, se encuentran vigentes los siguientes alertamientos para la región:

Asimismo, según los alertamientos vigentes, se esperan las siguientes velocidades de viento (km/h):

#Senapredantofa Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la región de Antofagasta por evento meteorológico. Infórmate en https://t.co/wYmo9yhuzm pic.twitter.com/O5n2sU4H1V — SENAPRED (@Senapred) September 7, 2025

Registros en redes sociales

😳 Capté uno de los relámpagos y truenos que se generaron en nuestra cordillera de la costa #Antofagasta pic.twitter.com/HQ6kHO4PX8 — Sita Rulo (@jeannettesaabu) September 7, 2025