Reinauguran la 60° Comisaría de Carabineros en la estación Estadio Nacional: Operará las 24 horas del día

La nueva unidad tendrá 38 funcionarios permanentes de Carabineros.

Este jueves fue reinaugurada la 60° Comisaría Metro de Carabineros en la estación Estadio Nacional de la Línea 6.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata; el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz; y el gerente general de la empresa, Felipe Bravo, y contó con la presencia de usuarios del tren subterráneo.

Las autoridades señalaron que la ubicación de la comisaría permitirá fortalecer significativamente la presencia policial en toda la red de Metro, ya que permitirá optimizar los tiempos de desplazamiento del personal para atender procedimientos personales y reforzar patrullajes preventivos al interior del ferrocarril metropolitano.

Esta nueva comisaría tiene 280 metros cuadrados de infraestructura moderna y operará las 24 horas del día.

Asimismo, tendrá 38 funcionarios permanentes de Carabineros, lo que “permitirá una mayor rapidez en los operativos, mejor control en estaciones de alta demanda y una respuesta más oportuna frente a delitos e incivilidades al interior de la red de Metro”, destacó la empresa.

“La percepción de seguridad en el transporte público es un tema clave para combatir el temor. Por eso, las estrategias que ha aplicado Metro desde el año 2022 hasta ahora son extremadamente relevantes porque es una manera también de contribuir a la seguridad pública. Mejorar los entornos es también mejorar una manera de percibir la seguridad pública y en eso el rol de las instituciones que participan del ecosistema de seguridad es determinante”, señaló el ministro Cordero.