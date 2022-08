El pasado viernes 29 de julio, el ex candidato presidencial de Chile Vamos (ChV) Sebastián Sichel regresó al país tras estar siete meses en Italia luego de la elección donde resultó electo el presidente Gabriel Boric.

Según La Tercera, el arribo del también ex ministro de Desarrollo Social y Familia tiene vínculo con su relación con la Universidad San Sebastián (USS), pero además con que participará en la campaña por la opción Rechazo del plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

En ese sentido, Sichel formará parte de la plataforma Chile es uno Solo, instancia que agrupa a sus ex adherentes de campaña. Sin embargo, desde la agrupación precisan que el ex ministro “se sumará, pero como uno más”, ante lo cual se definen: “no somos sichelistas”, consignó el medio citado.

El ex candidato recorrerá el país y participará en conversatorios en universidades para hablar de los aspectos que no le gustan de la propuesta de nueva Constitución, además de que tendrá algunas apariciones mediáticas.

En paralelo, cercanos expresaron al medio citado que “ha estado sobre la mesa la idea de la conformación de un movimiento político”.

Desde el entorno de Sichel sostuvieron que la relación entre el ex candidato y Chile Vamos quedó tensionada tras la elecciones presidencial y que no hay disposición de trabajar en conjunto. “En Chile es uno Solo afirman que todos los adherentes del movimiento no están dispuestos a volver a juntarse con los partidos no solo por lo difícil que fue la relación, sino que también porque la idea es que sea una campaña ciudadana y alejada de las figuras políticas tradicionales”, aseguró el diario.

No obstante, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli) dicen que no han sido contactados por ex ministro para generar algún tipo de acercamiento político.