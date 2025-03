Trabajador que recibió su carnet con foto y firma de 9 años al fin tiene nueva cédula: Está bloqueada

Sebastián Rivera recibió su nueva cédula tras meses de espera, pero al intentar usarla en el banco, descubrió que estaba bloqueada y no figuraba como vigente en el sistema.

Sebastián Rivera, ingeniero en estudios internacionales, pensó que su problema con la cédula de identidad había llegado a su fin cuando, tras meses de espera, finalmente recibió su documento con la foto y firma correctas. Sin embargo, al intentar usarla en el banco, se encontró con una nueva sorpresa: su carnet estaba bloqueado y no figuraba como vigente en el sistema.

De un problema a otro

El caso de Rivera comenzó en diciembre del año pasado, cuando al renovar su cédula de identidad recibió un documento con su foto y firma de cuando tenía 9 años. En su momento, pensó que el error se corregiría rápidamente, pero pasaron más de tres meses sin una solución concreta, lo que le impidió realizar trámites clave, como cambios de productos bancarios y la solicitud de un crédito hipotecario.

Luego de múltiples gestiones, el Registro Civil le informó que su cédula corregida ya había sido fabricada y estaba en camino. No obstante, cuando finalmente la obtuvo e intentó utilizarla, descubrió que el problema aún no terminaba.

“En el banco me dijeron que efectivamente el carnet estaba no vigente. Les aparece en el sistema”, relató Rivera. Esta nueva traba lo dejó nuevamente imposibilitado de realizar sus trámites.

Ante la falta de respuestas claras, decidió acudir directamente a la oficina del director del Registro Civil en Valparaíso, donde le confirmaron que su cédula había sido bloqueada por el sistema. Le explicaron que la migración de datos entre el sistema antiguo y el nuevo generó que algunos documentos quedaran en un limbo administrativo.

La incertidumbre solo se despejó tras una llamada al área técnica del Registro Civil el lunes 18 de marzo. Luego de confirmar el problema, procedieron a desbloquear la cédula.

Rivera manifestó su molestia por la demora y los obstáculos que enfrentó: “Quedé mal. Es enojo y rabia, porque también quedé con mal historial en el banco. Si yo pago mis cuentas y no me cobran, después no quieren aprobarme nada“.

¿Qué dijo el Registro Civil?

El Registro Civil señaló que “todas las cédulas o pasaportes están bloqueados/no vigentes hasta que el usuario vaya a retirarlo. Eso es una medida de seguridad, pues si las roban no sirven”.

“El caso de este chico fue a buscarla y se le informó que su documento se activaría en unas horas.0 Él no tiene una cédula bloqueada actualmente”, añadieron.