Registran incendio en bodegas de San Bernardo: Columna de humo es visible desde diversos sectores

Por CNN Chile

31.12.2025 / 17:47

La emergencia se registró en la intersección de Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo. Todavía no se conoce el origen del siniestro.

Un incendio en bodegas de la comuna de San Bernardo, cerca del límite con Lo Espejo, generó alarma este miércoles al extenderse hacia los pastizales aledaños.

La emergencia se registró en la intersección de Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo, donde una columna de humo visible desde varios sectores alertó a la comunidad.

Voluntarios de Bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas, que presentan riesgo de propagación. Todavía no se conoce el origen del siniestro.

Por precaución, todos los trabajadores fueron evacuados y, hasta el momento, no se reportan lesionados, consignó Meganoticias.

La emergencia motivó desvíos y restricciones de tránsito en Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo, y se recomendó evitar desplazamientos por la zona, especialmente hacia la Ruta 5, donde el humo ha sido particularmente denso.

Vista panorámica de la gran nube de humo producida por un incendio de gran magnitud que afecta a bodegas en la comuna de San Bernardo. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

