Registran femicidio y posterior suicidio en Santiago Centro

Por CNN Chile

24.09.2025 / 06:35

Una vez cumplido su objetivo, el atacante se lanzó desde el piso número doce, al verse acorralado por Carabineros.

Conmoción ha generado el femicidio y posterior suicidio que involucró a un hombre de 23 años y su expareja de 21, ocurrido durante la madrugada de hoy miércoles en Santiago Centro.

Los hechos ocurrieron en un edificio de la Avenida Portugal con Porvenir, donde el femicida -contra quien la víctima mantenía una orden de alejamiento por situaciones anteriores de violencia- ingresó al departamento donde vivía su expareja y exsuegro.

Previo al cobarde crímen perpetrado con un cuchillo, el agresor también hirió al padre de la víctima y a un vecino, quienes habían intentado frustrar el femicidio. Una vez cumplido su objetivo, el atacante se lanzó desde el piso número doce, al verse acorralado por Carabineros.

