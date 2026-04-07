Registran accidente en San Bernardo: Furgón colisionó contra transporte de carga

El conductor del vehículo menor resultó con heridas de menor gravedad.

Un brutal choque ocurrió la madrugada de este martes en un sector de General Velásquez hacia el norte a la altura del 10.400, en San Bernardo.

La colisión se produjo cuando un furgón que transportaba pan no se percató de la presencia de un remolque de un camión -detenido en la ruta- y lo colisionó por la parte posterior.

Debido a la situación, el tránsito fue suspendido en el sector y posteriormente fue habilitado nuevamente.

El conductor del vehículo menor resultó con heridas de menor gravedad, ya que el impacto se dio por el lado del copiloto.

El transporte de carga se encontraba estacionado frente a una señalética que no permite estacionar.

Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar los hechos.