País san bernardo

Registran accidente en San Bernardo: Furgón colisionó contra transporte de carga

Por CNN Chile

07.04.2026 / 08:14

{alt}

El conductor del vehículo menor resultó con heridas de menor gravedad.

Un brutal choque ocurrió la madrugada de este martes en un sector de General Velásquez hacia el norte a la altura del 10.400, en San Bernardo.

La colisión se produjo cuando un furgón que transportaba pan no se percató de la presencia de un remolque de un camión -detenido en la ruta- y lo colisionó por la parte posterior.

Debido a la situación, el tránsito fue suspendido en el sector y posteriormente fue habilitado nuevamente.

El conductor del vehículo menor resultó con heridas de menor gravedad, ya que el impacto se dio por el lado del copiloto.

El transporte de carga se encontraba estacionado frente a una señalética que no permite estacionar.

Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar los hechos.

DESTACAMOS

Negocios Chile apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial en la carrera por ser el principal productor mundial de salmón

LO ÚLTIMO

País “Si se ingresa tal cual se anunció, es una ley tramposa": Raúl Soto por proyecto de Reconstrucción Nacional
Reducción de la jornada laboral: ¿A partir de qué día de abril se aplicarán las 42 horas?
Oposición denuncia "reforma tributaria disfrazada de ley" en paquete de reconstrucción impulsado por el Gobierno
Contraloría da plazo de 10 días al Gobierno para responder por almuerzos que sirvió Pía Adriasola en La Moneda
Brasil anuncia subsidios al diésel, al gas en cilindro y al combustible de aviación en medio de alzas del petróleo
Donald Trump insinúa un “cambio de régimen” en Irán con nuevo mensaje en Truth Social