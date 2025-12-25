Región de O’Higgins: Senapred solicita evacuar la Población 1 de Mayo en Pichidegua por incendio forestal
25.12.2025 / 16:06
Hasta ahora, el incendio ha afectado 10 hectáreas y se encuentra cercano a sectores poblados.
Senapred solicitó a la población evacuar la Población 1 de Mayo en el sector Larmahue en la comuna de Pichidegua (Región de O’Higgins), debido a un incendio forestal que afecta la zona.
Para ello, se activó mensajería SAE.
En la comuna, además, está vigente una Alerta Roja.
La institución llamó a actuar con calma y seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de emergencia.
Trabajan en el lugar cinco brigadas, 4 técnicos, 2 aviones cisterna, 1 avión de observación, 2 aviones cisterna pesados, 1 avión de coordinación y 2 helicópteros.