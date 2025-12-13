Región de O’Higgins: Ministerio de Agricultura informa “inminente erradicación” de la mosca de la fruta en Malloa

Entre 2024 y 2025 ha habido 70 brotes de la mosca de la fruta, erradicando 34 a nivel nacional, informó el SAG.

El Ministerio de Agricultura informó sobre la “inminente erradicación” de la mosca de la fruta en la comuna de Malloa, en la Región de O’Higgins.

Durante una visita a la región, la ministra Ignacia Fernández asistió al Puesto de Control Campaña Mosca de la Fruta para anunciar sobre el exitoso desarrollo de la campaña en contra de esta plaga, que está “a pocos días de ser erradicada” por completo en la localidad.

Cuando se concrete el cierre de los brotes, “los focos a nivel nacional se reducirán a 35 como resultado de la implementación del plan intersectorial ‘NO a la mosca de la fruta’, que en este caso ha considerado una zona de cuarentena interna de 7,2 kilómetros, resguardando 4.500 hectáreas productivas y protegiendo a 198 agricultores“, detalló el Ministerio.

Según cifras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre 2024 y 2025 ha habido 70 brotes de la mosca de la fruta. De ese total, 34 ya se erradicaron a nivel nacional.

Durante este año, además, se han realizado 46 vigilancias, sumado a un “despliegue masivo de infraestructura operativa para control y seguimiento, con millones de pupas liberadas, un alto número de trampas y superficie tratada”.

Entre las medidas paliativas se incluye la activación del Seguro Agrícola Catastrófico, que compensa a los agricultores afectados por la descarga y destrucción de la fruta en los radios regulados como producto del combate de los brotes. En este 2025 se ha activado en 18 focos.

La ministra de Agricultura señaló tras el recorrido: “Hemos tenido la posibilidad de recorrer las distintas etapas del trabajo que aquí se ha realizado, desde la difusión temprana hasta el trabajo en laboratorio, pasando por distintas etapas de control, de tratamiento, de vigilancia, de trampeo de cara a la erradicación”.

Además, llamó al autocuidado y a la prudencia, ya que “este trabajo de control y vigilancia que realiza el SAG es fundamental para mantener a Chile libre de la mosca de la fruta, pero como sabemos también necesitamos reforzar muchas otras acciones, entre ellas, un llamado a toda la ciudadanía a no ingresar productor de origen ilegal, no comprar productos que no vengan de lugares habilitados o conocidos y, por cierto, a cuidarnos todos y todas”.

Sobre esto último, el control de ingresos ilegales ha permitido decomisar más de 358 toneladas de productos agropecuarios y detectar plagas cuarentenarias de alto riesgo.