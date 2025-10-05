Tragedia en Villa Alemana: Cuatro fallecidos y dos heridos tras choque en cadena en la Troncal Sur

Según la Fiscalía, una camioneta impactó a una ambulancia detenida para auxiliar un siniestro previo y luego embistió a un vehículo menor. La SIAT de Carabineros, en tanto, investiga la dinámica del hecho.

Cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas la madrugada de este domingo en la Ruta 60-CH (Troncal Sur), a la altura del enlace Peñablanca, Villa Alemana.

Según la Fiscalía, una camioneta impactó a una ambulancia y a un automóvil que se había detenido para asistir un siniestro previo.

La emergencia se registró cerca de las 03:15 horas en el kilómetro 89 de la Troncal Sur, dirección al sur.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un vehículo menor perdió el control y chocó contra la barrera de contención. Minutos después, una ambulancia y automovilistas se detuvieron para auxiliar a los ocupantes del auto siniestrado.

En ese contexto, una camioneta Ford Ranger colisionó primero el costado trasero izquierdo de la ambulancia y luego embistió al automóvil detenido, impactando también a personas que prestaban ayuda, informó el fiscal adjunto de Quilpué, Carlos Parra.

Según detalló el persecutor, el conductor de la camioneta fue detenido por Carabineros.

Una prueba respiratoria arrojó 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que configura conducción en estado de ebriedad. “Colisiona primeramente a la ambulancia… y posteriormente embiste al vehículo menor, produciendo fallecimiento de personas que se encontraban tanto al interior de este vehículo como aquellos que habían bajado a prestar ayuda”, indicó Parra.

Producto del hecho, fallecieron cuatro personas (tres ocupantes del vehículo impactado y una mujer que había descendido a socorrer) y dos resultaron con lesiones de mediana gravedad, siendo derivadas a centros asistenciales.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas exactas, velocidades involucradas, eventuales fallas mecánicas y responsabilidades penales.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Villa Alemana para control de detención.