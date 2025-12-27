Región de O’Higgins: Incendio en Pichidegua habría sido provocado por niños con un encendedor

Según la PDI, los menores, provistos de un encendedor, "habrían iniciado fuego en una rama, la cual les quemó una de las manos y, como consecuencia, la soltaron". Esto habría desencadenado el siniestro debido a la vegetación seca en el sector.

Durante el inicio de la temporada de verano, la zona central ha registrado incendios, especialmente en la Región de O’Higgins, en el sector de Larmahue.

El siniestro en la comuna de Pichidegua comenzó durante la tarde del 25 de diciembre, consumiendo cerca de 200 hectáreas y afectando a dos viviendas, además de ocasionar daños en otras.

Tras las pericias realizadas por los equipos de investigación, se determinó que el incendio se habría originado en la ladera de un cerro, donde tres niños de entre 11 y 12 años jugaban con un encendedor, según informó La Tercera.

La Policía de Investigaciones (PDI) detalló que los menores se encontraban de visita en la casa de familiares y que luego subieron por la “falda del cerro” ubicada en la parte posterior del domicilio.

“Los menores, provistos de un encendedor, habrían iniciado fuego en una rama, la cual les quemó una de las manos y, como consecuencia, la soltaron”, informaron, agregando que a raíz de este hecho se “inició el incendio debido a la vegetación seca en el sector”.

Hasta ahora, no se han registrado personas fallecidas, mientras que el menor sufrió lesiones leves.