Región de La Araucanía: Carabineros incautó cerca de 1.500 armas en 2025, aumentando un 77,6 %

El general y jefe de Zona de Carabineros de La Araucanía, Miguel Herrera, se reunió con el delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, y el seremi de Seguridad, Israel Campusano, para entregar el balance final del armamento decomisado durante el año pasado en la Región de La Araucanía.

Las autoridades informaron que, del total de 1.453 armas incautadas, 908 fueron entregadas voluntariamente y 545 decomisadas por Carabineros en distintos procedimientos policiales.

Asimismo, explicaron que la cifra refleja un aumento del 77,6% en el decomiso de armas en comparación con el año 2024.

Este resultado se atribuye al trabajo sistemático entre la Autoridad Fiscalizadora del Departamento OS-11 y las patrullas de las comisarías de la zona, lo que permitió un incremento del 43,9% en las fiscalizaciones respecto de 2024. En total, durante 2025 se revisaron 9.046 armas.

El delegado presidencial regional valoró el “extraordinario trabajo realizado por Carabineros en materia de incautación de armas”, destacando que estos esfuerzos contribuyen a “hacer de La Araucanía una región más segura”.

En el mismo contexto, el general Miguel Herrera instó a la ciudadanía a entregar sus armas a Carabineros de Chile.

“La recomendación de Carabineros es que las personas entreguen sus armas, dejen a las policías efectuar la labor preventiva para que no resulten personas civiles heridas (…) ojalá hacer entrega de ellas a la Autoridad Fiscalizadora ya que muchas de las armas que están en domicilios particulares son robadas, son hurtadas y en definitiva se prestan para armar a personas que tienen intenciones criminales”, recomendó.