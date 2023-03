Este jueves, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, se refirió al rechazo de la reforma tributaria y respondió al Gobierno por vincular la influencia del expresidente Sebastián Piñera en la votación que realizó la oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados, calificándolo como “infantil”.

“Culpar al expresidente Piñera de este rechazo no es solamente un error profundamente político, sino que también es profundamente infantil”, afirmó.

“La reforma tributaria se rechazó porque era una muy mala propuesta en un contexto de crisis económica, en donde aumentan los precios, cae el empleo y se destruye el crecimiento, y teníamos que hacer todo lo contrario”, agregó.

Desde su perspectiva expresó que la reforma contraía el ahorro, la inversión y afectaba fundamentalmente a la clase media, a las mujeres y a las pymes.

“En este contexto, no es necesario subir impuestos, basta con que el Estado reedestine gastos ineficientes por 1 punto del PIB, que hoy día ya está para aumentar la pensión básica universal a 250 mil pesos”, acuñó Weber.

Dichos del Gobierno sobre el expresidente Piñera

“El ex presidente Piñera hace dos días apareció, ¿por qué ahora?, después de un año de no aparecer, aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma. Pero no podemos caer en esa guerrilla”, señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá en Meganoticias.

Por su parte, la ministra Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, en Chilevisión, agregó que “El factor yo creo, y esto es un juicio que hay que analizar con mayor profundidad; pero la irrupción del ex presidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarle los impuestos a las personas que más tienen, yo creo que también fue decisiva”.