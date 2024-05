Pensiones: Vallejo arremete contra Macaya diciendo que niega todo y reitera la necesidad de una oposición más constructiva

En el marco de la tramitación de la reforma previsional, la ministra vocera recordó que el Gobierno ha cedido en dos ocasiones respecto a la distribución del 6% de cotización extra, sin embargo, “hemos escuchado principalmente negativas” por parte del presidente de la UDI, aseguró.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió contra el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, acusando que en el marco de la discusión por la reforma de pensiones niega todo, y recalcó en la necesidad de tener una oposición con espíritu más constructivo.

¿Qué pasó?

Este jueves, en entrevista con Tele13 Radio, la vocera del Ejecutivo se refirió al debate previsional que permanece en el Congreso, y que desde el oficialismo acusan a sectores de la oposición sobre tener falta de diálogo para alcanzar acuerdos con el fin de avanzar en la tramitación.

En ese contexto, se le consultó a la secretaria de Estado si a su juicio ha habido “antigabrielismo”, como afirmó el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez. La vocera evitó referirse a lo acusado por el parlamentario, pero reiteró en la necesidad de tener espíritus más constructivos para desarrollar el diálogo político.

Al respecto, mencionó que, por ejemplo, en el marco de la reforma previsional, “el presidente de la Unión Demócrata Independiente ha dicho permanentemente que nada del aporte de los empleadores para los actuales jubilados y jubiladas. O sea, que nada del 6% vaya a seguridad social. Eso es negar todo”.

“Nosotros, como Gobierno cedimos en la reforma de pensiones, hemos cedido como dos veces ya. Hemos hecho cambios en la propuesta original, hemos dicho que no todo el 6% a seguridad social, dijimos solo la mitad, pero del otro lado hemos escuchado principalmente negativas desde quien representa institucionalmente a todo un partido”, continuó.

De este modo, la ministra Vallejo indicó que se necesita, no solo como Gobierno, sino que como país, “que hoy día la conversación sea poniendo las diferencias sobre la mesa, está bien, y eso se hace a través del diálogo, pero también pensando en poder resolver. En poder aportar con propuestas constructivas que nos permitan que todos somos capaces de ceder y que no solamente se le pide al Ejecutivo ceder, porque aquí está en juego la posibilidad de que le mejoremos las pensiones a los actuales jubilados y jubiladas, y no solamente las pensiones de 20 o 30 años más de quienes estamos cotizando ahora”.

Destaca a Galilea

La ministra Vallejo también aprovechó el espacio para destacar que, pese a todo, sí existen, a su juicio, personas en la oposición que tienen un espíritu constructivo.

En ese sentido, mencionó al senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea. También afirmó que hay personeros con estas características.