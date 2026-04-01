Reflotan presunta antigua publicación antivacunas de la recién asumida seremi de Bienes Nacionales en Coquimbo

Gloria Paredes, recién nombrada como autoridad regional, enfrenta cuestionamientos luego de que volviera a circular un mensaje de 2021 en el que atacaba a la ONU y atribuía falsamente a las vacunas el uso de “células de niños vivos”. Su designación fue confirmada esta semana por el Ministerio de Bienes Nacionales.

La reciente designación de Gloria Paredes como seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo abrió una controversia en redes sociales, luego de que reapareciera una publicación de 2021 en la que difundía afirmaciones falsas sobre las vacunas contra el COVID-19.

El nombramiento fue comunicado por el ministerio y por autoridades regionales del Gobierno.

Hoy le damos la bienvenida a Gloria Paredes Díaz, quien asume como nueva Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Coquimbo. ¡Bienvenida Seremi al Ministerio de Bienes Nacionales! 🗺️🙌#TrabajandoParaUsted 🇨🇱 pic.twitter.com/jTEj0yAdUq — Seremi Bienes Nacionales Coquimbo (@CoquimboBBNN) March 30, 2026

De acuerdo a lo que confirmó Radio Bío Bío en colaboración con Diario El Día, el mensaje publicado originalmente en Twitter el 15 de febrero de 2021 cuestionaba la existencia de la pandemia, atacaba a la ONU y sostenía que las vacunas estaban “hechas con células de niños vivos”.

Todas las publicaciones previas al 31 de diciembred 2021 fueron eliminadas de la cuenta de la en ese entonces concejal.

La controversia reapareció apenas horas después de que la propia Seremi de Bienes Nacionales de Coquimbo le diera la bienvenida públicamente a Paredes a través de sus canales institucionales. En paralelo, la Delegación Presidencial Regional la incluyó dentro del equipo de autoridades regionales confirmado para la zona.

Hasta ahora, no aparece en las publicaciones revisadas una respuesta pública de Paredes sobre ese antiguo mensaje ni una aclaración posterior respecto del contenido.