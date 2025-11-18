País antofagasta

Red Sismológica denuncia vandalización de dos estaciones en Antofagasta y robo de acelerógrafo: “No tiene uso comercial”

Por CNN Chile

18.11.2025 / 17:52

La entidad reportó a través de redes sociales el robo de un acelerógrafo en Antofagasta, un equipo especializado que no tendría uso comercial y que es esencial para medir movimientos sísmicos.

Este martes se informó que dos estaciones de la Red Sismológica Nacional fueron vandalizadas en Antofagasta, lo que afectó la capacidad de monitoreo de la actividad sísmica en distintas zonas del país.

Entre los daños registrados, la entidad reportó a través de redes sociales el robo de un acelerógrafo, un equipo especializado que no tendría uso comercial y que es esencial para medir movimientos sísmicos.

Las autoridades de la red están realizando las investigaciones correspondientes y piden colaboración a la ciudadanía para localizar el equipo sustraído, proporcionando un contacto en caso de que se logre dar con lo robado.

 

