Red de Salares: Aprueban creación de 6 áreas protegidas en la Región de Atacama

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la creación de las primeras 6 áreas protegidas que conformarán la Red de Salares Protegidos.

La iniciativa, que es parte de la Estrategia Nacional del Litio, busca “resguardar la riqueza natural del país y cumplir con el compromiso de proteger al menos el 30% de estos ecosistemas al año 2030″, señaló el Gobierno.

La medida agrupará 10 salares y lagunas altoandinas en 6 nuevas figuras de conservación.

El Ejecutivo también destacó que los salares altoandinos “son humedales extremadamente frágiles y esenciales para la biodiversidad” y que su resguardo es “vital” por factores como la biodiversidad, la provisión de agua y por la ciencia y el turismo.

¿Cuáles son las nuevas áreas protegidas?

Las seis primeras áreas se ubican en la Región de Atacama. Se trata de:

Parque Nacional de las Lagunas Bravas

Reserva de Región Virgen Lagunas Collas

Reserva Nacional Salar de Pedernales

Reserva de Región Virgen Pisacas

Parque Nacional Salar de Gorbea

Parque Nacional Salar de Las Parinas

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que esta política pública deja en evidencia que es posible “compatibilizar estrategias de desarrollo con el cuidado de la riqueza natural del país”.

Red de Salares Protegidos

Esta iniciativa contempla sumar 26 ecosistemas salinos en total, aumentando la superficie bajo protección en estos ecosistemas de un 8% a un 32%.

La meta está alineada con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que “busca proteger el 30% de los ecosistemas representativos antes de 2030”.

El proceso, además, tuvo un proceso de consulta pública y una consulta indígena, en el cual las comunidades Colla “concluyeron con éxito la etapa de diálogo sobre la creación de estas seis nuevas áreas”.

¿Qué viene ahora? Luego de la aprobación del Consejo de Ministros, el Decreto Supremo de la creación de las seis áreas protegidas quedará listo para que sea firmado por el presidente Gabriel Boric.

Tras ello, el documento ingresará a la Contraloría General de la República para la toma de razón.