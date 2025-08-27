Recuperan auto robado al exportero de Colo Colo Marcelo “Rambo” Ramírez en Lo Barnechea

El exfutbolista relató que le robaron su vehículo mientras compraba en un supermercado de la comuna.

Carabineros recuperó un vehículo robado al exportero de Colo Colo Marcelo “Rambo” Ramírez.

El hecho ocurrió a eso de las 13:50 horas de este martes en la comuna de Lo Barnechea, mientras el exjugador realizaba compras en un supermercado tras dejar su auto en un estacionamiento del recinto.

Al terminar sus compras, se percató que un grupo de desconocidos habían sustraído el auto en su ausencia y se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Tras ello, personal policial llegó al lugar para verificar la situación y luego inició las diligencias respectivas para encontrar el vehículo y dar con el paradero de los autores del ilícito.

La investigación terminó con éxito, ya que los efectivos lograron hallar el auto robado en Los Bambues, en la comuna de La Florida.