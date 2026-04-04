Los detalles de la abultada recompensa que ofrece Argentina por datos del paradero de Galvarino Apablaza

El gobierno argentino fijó un millonario pago para quien entregue información útil sobre el exfrentista, requerido por la justicia chilena por el asesinato de Jaime Guzmán.

Argentina activó una recompensa económica para obtener información sobre el paradero de Galvarino Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y requerido por la justicia chilena por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador Jaime Guzmán.

La medida, anunciada por el Ministerio de Seguridad argentino, contempla el pago de 10 millones de pesos argentinos para quien aporte antecedentes que permitan ubicar al exfrentista. El monto equivale a más de $13 millones chilenos, según el tipo de cambio referencial.

De acuerdo con lo informado por autoridades argentinas, la recompensa apunta a recibir datos concretos y verificables que puedan contribuir a la localización de Apablaza, en el marco de las gestiones para esclarecer su situación judicial y avanzar en eventuales procesos pendientes.

El anuncio se produce en un contexto de reactivación del caso, luego de que en los últimos días surgieran nuevas declaraciones políticas y judiciales en Chile sobre su situación. Apablaza es considerado prófugo por la justicia chilena y su nombre ha vuelto al centro del debate público tras recientes controversias.

La iniciativa también se enmarca en un escenario de cooperación entre autoridades de ambos países, donde el objetivo es reunir antecedentes que permitan avanzar en su ubicación. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre resultados concretos derivados de esta medida.

Apablaza fue vinculado como presunto autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, y su situación judicial ha sido objeto de múltiples gestiones en las últimas décadas. La activación de una recompensa marca un nuevo intento por obtener información que permita avanzar en su búsqueda.