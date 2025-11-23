País cárcel Colina 2

Recluso se fuga de la cárcel Colina 2: Gendarmería y Carabineros despliegan masivo operativo para encontrarlo

Por CNN Chile

23.11.2025 / 19:05

Según los primeros antecedentes, la fuga ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando el recluso logró saltar una de las panderetas perimetrales del recinto penitenciario.

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este domingo en la Región Metropolitana luego de que un interno de la cárcel Colina 2 escapara durante la tarde, desencadenando una respuesta inmediata de Carabineros y Gendarmería.

Tras superar la barrera, el hombre huyó en dirección desconocida, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia, recogió Radio Biobío.

Equipos policiales iniciaron un rastreo terrestre en los alrededores del penal, mientras que un helicóptero de Carabineros sobrevoló la zona para ampliar la cobertura de búsqueda.

Las autoridades aún no entregan detalles sobre la identidad del fugado.

