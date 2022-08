Este lunes, en medio del comité político de los lunes, que integra a ministros y timoneles oficialistas en La Moneda, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió al plebiscito de salida y entregó su visión de lo que podría suceder después del libelo del 4 de septiembre.

El timonel del PC planteó que, de ganar la opción Rechazo, el paso siguiente debería ser implementar una nueva Convención Constitucional con las mismas características de la anterior, que fue constituida con voto popular en 2020.

La postura de Teillier irían en línea con las declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric en entrevista con CHV Noticias, donde sostuvo: “El pueblo de Chile ya tomó una decisión. Repetir ese plebiscito (de entrada) me parecería redundante“.

En dicho escenario, indicó, “apoyo las palabras del presidente, pero eso no se trató acá. Creo que tiene que haber una injerencia del Congreso. No sé si hay un acuerdo político o no tiene que haber una discusión y tiene que producirse una reforma constitucional“.

Lee también: Presidente Boric y eventual triunfo del Rechazo: “Repetir el plebiscito de entrada sería redundante”

Así, aclaró, “tenemos que tener en cuenta que no toda la responsabilidad recae en el Ejecutivo, porque no tiene toda la potestad, sino que es compartida con el Congreso y creo que tiene que haber más claridad respecto de lo que este piensa“.

En cuanto a la idea de que hubiese una nueva Convención parecida a la de 2020, especificó que su opinión “es que sí [debería ser así] y lo digo con bastante convicción porque lo que van a tratar de hacer los que están por el Rechazo es disminuir la cantidad de constituyentes, de participación de los pueblos originarios porque incluso hay algunos que están pensando hacer una Convención en que la mitad sean electos y la otra mitad parlamentarios y esas son fórmulas que se rechazaron en su tiempo y creo que no cabe ponerlas en práctica”.

“Lo que se conoce por parte de los partidarios del Rechazo es que se eliminarían las listas de independientes y la lista de pueblos originarios la reducirían“, añadió.