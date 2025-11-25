Rechazo a spot contra la violencia de género: Cecilia Pérez, exministra de Piñera, llama al CNTV a “reconsiderar la decisión”

El mensaje de Pérez fue valorado por Antonia Orellana, actual ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

La exministra Cecilia Pérez se refirió a la decisión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de rechazar un spot del gobierno sobre la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres.

El organismo sostuvo que no era recomendable exhibir el video que forma parte de la campaña “Una Ley en Nombre de Todas” bajo el argumento de que el país está en plena época electoral.

En sus redes sociales, Pérez, quien fuera secretaria de Estado durante los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, instó al consejo a reconsiderar la decisión.

“En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, espero que el CNTV reconsidere su decisión y apruebe la exhibición de campaña anual sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres. ¡Seguir avanzando siempre será la mejor decisión!“, escribió.

La actual ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, retuitó la publicación y agradeció el mensaje de la exministra “por reafirmar lo evidente: la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un esfuerzo de Estado“.

En conversación con Pulso más temprano este martes, Orellana afirmó que “hemos tenido varias segundas vueltas, una campaña para el segundo plebiscito constitucional entremedio y por primera vez se nos rechaza el transmitir esta campaña porque se considera que podría ser contingente a la coyuntura electoral”.