“Pura pirotecnia”: Las reacciones de oposición y oficialismo a dichos de la ministra Tohá sobre “condonación” del CAE

La ministra del Interior hizo una precisión respecto a los términos conceptuales en relación con el proyecto. Diferentes figuras políticas reaccionaron frente al debate.

Este lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió al proyecto que el Gobierno presentará para la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), iniciativa que diferentes titulares del Ejecutivo confirmaron que será ingresada antes de septiembre de este año.

El proyecto -propuesta de la campaña del Presidente Gabriel Boric– buscar tratar ejes en relación con la proporcionalidad y un nuevo sistema de financiamiento.

¿Qué dijo Tohá?

Esta mañana, la ministra del Interior hizo una precisión respecto a los términos conceptuales en relación con el proyecto y dijo en entrevista con Radio Universo que “el énfasis como lo describimos hoy día (condonación) lo estamos describiendo de otra forma” y aclaró que es más bien “una solución al problema del CAE”.

También, sostuvo que “no va a ser borrón y cuenta nueva”, y que, en general, “todo el mundo tiene que pagar sus deudas“.

¿Cómo ha reaccionado el mundo político?

El senador de Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla respondió al debate nacional que a su parecer es “válido porque efectivamente es mucha plata que tendría que pagar o condonar el Estado”. En ese sentido, señaló el problema es que “aquí hay gente que hace negocio con la educación”.

“¿Quién ganó con esa plata? ¿Cuánta plata ganaron y están ganando los bancos con ese crédito, y cuánta plata han ganado las universidades privadas, fundamentalmente haciendo negocios con la situación de miles de estudiantes que después salen y no encuentran trabajo o dan profesiones que no tienen ninguna posibilidad en el sistema económico?”, agregó.

Diferentes autoridades también se sumaron al debate y comentaron las declaraciones de la ministra Tohá.

La diputada Camila Musante (IND) hizo un llamado al Presidente Boric a que aclare el alcance de la medida de condonación del CAE: “Hay mucha incertidumbre de cuál va a ser el alcance sobre la condonación del CAE”. Y sugirió que la instancia para despejar esas dudas sea la Cuenta Pública del 1 de junio.

El diputado (UDI) Álvaro Carter, dijo que “el Gobierno no va a condonar el CAE, eso es falso, no va a haber un perdonazo porque saben que no pueden gastar ese dinero mientras en educación escolar haya falencias gravísimas”.

El parlamentario relacionó estas falencias con el fallo de la Corte de Apelaciones de Atacama que habla de vulneraciones a la integridad física y psíquica de los niños por parte del SLEP.

“La promesa del CAE es pura pirotecnia que buscará hacer un anuncio rimbombante en la cuenta del 1 de junio, pero sin convicción, y donde después se culpará al Congreso por no haberlo aprobado”, agregó.

El jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Daniel Melo, expresó que se deberían dejar de lado las controversias políticas: “Los socialistas confiamos que el ministro Marcel hará un buen planteamiento con responsabilidad fiscal, que incorpore tanto a deudores como a aquellos que han pagado (…). Conozcamos primero la propuesta. El Gobierno sabrá hacer un planteamiento en el marco de los compromisos que establece nuestro programa de gobierno”.

José Toro Kemp, secretario general del Partido Por la Democracia (PPD), sostuvo que hay que esperar a ver cuáles son las propuestas, cuánto será efectivamente una condonación para los deudores y cuánto de esas nuevas medidas aplicará para quienes han pagado su crédito: “Espero que el proyecto se haga cargo de ambas situaciones y que el Gobierno pueda pensar una nueva manera de financiar la educación universitaria desde un nuevo sistema de financiamiento. Yo estoy en la línea de lo que ha ratificado nuestra ministra del Interior, que es que este es un nuevo sistema que se comunicará oportunamente y que se hace cargo de una necesidad de chilenos y chilenas de mucho tiempo”.

En ese sentido, reiteró que hay que ver cómo viene el proyecto: “Creo que el sistema es más integral que solo hacerse cargo de los deudores, sino también de quienes pagan habitualmente y creo que eso es lo mejor del proyecto que considera una nueva forma de financiar la educación superior”.

“Lo peor que el Gobierno puede hacer es quedar en el inmovilismo, ese acto sí sería inmoral”

Por su parte, Sofía Cid, integrante de Comisiones de Hacienda y Economía, dijo que “los ministros del Gobierno deberían ponerse de acuerdo en su idea de condonar el CAE. Por un lado, tenemos a la vocera y al Ministro de Educación diciendo que la condonación será para todos, mientras Mario Marcel y Carolina Tohá dicen que será focalizado”.

Cid mantiene la postura de que el país no está en condiciones de gastar 12.000 millones de dólares “en un perdonazo a quienes se niegan a pagar el CAE porque el Presidente en su campaña prometió condonar la deuda. Yo pido seriedad. No pueden seguir prometiendo cosas que no van a cumplir solo porque necesitan subir en las encuestas”.

Desde la Comisión de Educación, Daniela Serrano expresó que comprenden los dichos de la ministra como “una solución mucho más integral al problema”, ya que “la reforma de la educación superior no solo pasa por la condonación de la deuda y al menos eso esperamos, sino que también está vinculado a un nuevo sistema de financiamiento que en educación superior está haciendo crisis”.

Asimismo, el senador y también integrante de la Comisión de Educación (FRVS), Esteban Velásquez, concordó con la idea de focalización, pues argumenta que se debe considerar la realidad económica del país: “Me parece bien los conceptos de la ministra Tohá cuando habla de buscar una manera de ir en ayuda de los deudores del CAE porque son miles de estudiantes que, o están sin trabajo o están ganando sueldo mínimo. Son deudores”.

También hizo un llamado a los sectores políticos de oposición que buscaron “un instrumento para ‘no dejar caer’ a las Isapres y que no encontraron ningún factor de inmoralidad en aquello”, para que hoy no se deje caer a los estudiantes endeudados: “El Gobierno tiene que buscar algún instrumento que puede estar basado en la focalización, la gradualidad, en fin, pero concurrir en ayuda de estos deudores. Lo peor que el Gobierno puede hacer es quedar en el inmovilismo junto a ciertos sectores políticos, ese acto sí sería inmoral”.