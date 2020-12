Luego de que el presidente Piñera fuera captado paseando por la playa de Cachagua sin mascarilla y sin respetar la distancia social, personeros de la oposición expresaron sus críticas.

Uno de ellos fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien manifestó que “este gobierno se ha caracterizado por emitir mensajes completamente disonantes con lo que se supone que busca. Salieron a correr detrás de la pandemia y nunca intentaron detenerla”.

Lee también: Presidente Piñera ofreció disculpas tras pasear por la playa sin mascarilla: “Fue un error que lamento”

Agregó que “eso es lo que ha generado que acá tengamos muchos más decesos de los que podríamos haber tenido con una autoridad distinta”.

El jefe comunal afirmó que esta situación “ha servido de un aprendizaje fundamental para mejor definir el perfil de las autoridades que necesitamos en este país que, claramente, no pueden vivir en una burbuja, claramente no pueden pertenecer al 0,5% más rico de este país, porque ellos no entienden cómo viven la mayoría de los chilenos.

“No creo que él en su vida se haya preocupado mucho de cumplir la ley”, sentenció Jadue.

Lee también: Ministro Delgado: “El mejor perdón que puede pedir el Estado es asegurar que las cosas no se repitan en el futuro”

En la misma línea de cuestionamientos se manifestó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien en su cuenta de Twitter comentó: “El presidente de la republica paseándose por la playa, sin mascarilla y tomándose selfies. Cuando se inicia el sumario sanitario? O hay ciudadanos q están sobre la ley?”

El presidente de la republica paseándose por la playa, sin mascarilla y tomándose selfies.

Cuando se inicia el sumario sanitario? O hay ciudadanos q están sobre la ley? https://t.co/Fdr2SFvIQI — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) December 6, 2020

En tanto, el diputado socialista, Juan Luis Castro, sostuvo en la misma red social: “La autoridad sanitaria de la V Region debe iniciar sumario sanitario contra @sebastianpinera , así como lo ha hecho con las más de 80 personas este mismo fin de semana por andar sin mascarillas. ¡Igualdad ante la ley! Presidente usted debería dar el ejemplo, no romperlo”.

La autoridad sanitaria de la V Region debe iniciar sumario sanitario contra @sebastianpinera, así como lo ha hecho con las más de 80 personas este mismo fin de semana por andar sin mascarillas. ¡Igualdad ante la ley! Presidente usted debería dar el ejemplo, no romperlo. https://t.co/lvwrbAe6A7 — Juan Luis Castro G. (@DoctorJLCastro) December 6, 2020

En un tono similar se expresó el diputado del Frente Amplio Miguel Crispi, también a través de redes sociales: “Nuevamente @sebastianpinera se salta las normas sanitarias. Ayer, fotografiándose sin mascarilla por playa de Cachagua, a pesar de las instrucciones del MINSAL. La pandemia no ha terminado y NO debemos relajar las medidas de cuidado. El uso de mascarilla es indispensable!”