Manouchehri condena agresión a diputado Meza: “Nadie merece ser agredido por su manera de pensar”

Mediante una declaración pública, el diputado socialista manifestó su rechazo a la agresión y enfatizó que la violencia no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia.

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, condenó de manera categórica la agresión sufrida por el parlamentario del Partido Republicano, José Carlos Meza, luego de un incidente ocurrido en un centro comercial de la Región Metropolitana, el cual fue registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales.

El hecho se produjo en medio de la controversia generada por declaraciones previas de Meza en contra de la Ley de 40 Horas, dichos que habían provocado un intenso debate público y críticas en distintos sectores. En ese contexto, el parlamentario fue increpado por un ciudadano, quien terminó agrediéndolo físicamente.

A través de una declaración pública en su cuenta de X, Manouchehri expresó su rechazo al ataque y recalcó que la violencia no puede ser validada bajo ningún motivo, incluso en escenarios de fuerte confrontación ideológica.

“Mi repudio total y enérgico al ataque sufrido por el diputado José Carlos Meza. Nada justifica la violencia. Nadie merece ser agredido por su manera de pensar”, comentó.

Asimismo, recalcó que “las diferencias se resuelven con ideas, nunca con agresiones”.