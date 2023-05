El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, habló por primera vez tras la investigación por eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones de algunos programas municipales (Vita) que pesa en su contra. Además, se refirió a los sobres con dinero que entre 2011 y 2021 sumó $527 millones en depósitos en efectivo.

Durante la jornada del 1 y 2 de febrero, el exjefe comunal declaró como imputado ante el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir y detectives de la PDI.

De acuerdo a El Mercurio, su versión de los hechos estuvo bajo reserva por 40 días y luego por otros 40. Medida que se alzó este fin de semana.

Al respecto, Torrealba debió responder sobre los montos detectados en sus cuentas corrientes, los sobres con dinero en efectivo, depósitos bancarios y los dichos de exfuncionarios que realizaron imputaciones en su contra.

“Jamás me valí de mi cargo para enriquecerme”

Cabe recordar que los programas Vita estaban destinados a ofrecer a los vecinos prestaciones en áreas como deporte o salud, las que eran desarrolladas por corporaciones auxiliares autónomas.

En ese contexto, el Ministerio Público busca investigar si existió algún delito de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

“Jamás me valí de mi cargo para enriquecerme“, dijo el exjefe comunal.

Respecto al dinero en efectivo que se requirió de los programas Vita, si bien reconoció que algunas veces se solicitó, expresó que “tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.

El patrimonio de Torrealba

Por otra parte, el exjefe comunal también comentó parte de sus estudios, su empresa de envases, salmoneras y su salto a la Municipalidad de Vitacura.

“La política siempre me llamó la atención, sobre todo en mi época universitaria. En aquella época prácticamente a nadie le era indiferente la política, menos si estudiabas Derecho. En el año 1987 fui uno de los fundadores de Renovación Nacional. Sin embargo, no fue hasta el año 1992 en que me involucré activamente en la política. Recuerdo que en ese tiempo estaba dedicado a la salmonera, al fútbol en la Católica y algunas cosas más. Y Andrés Allamand me propuso que fuera candidato a alcalde por la comuna de Vitacura“, dijo Torrealba.

Asimismo, relató que en la elección de 1992 perdió, pero después ganó en 1996, año en que asumió como alcalde.

“Si bien los habitantes de la comuna tenían buenos ingresos, la Municipalidad prácticamente no tenía infraestructura“, expresó.

En ese sentido, detalló el patrimonio que poseía antes de asumir como jefe comunal de Vitacura. “Gran parte de mi patrimonio se generó en la década de los 80′ y deriva, principalmente, de la venta de acciones de una empresa salmonera y una fábrica de envases. A ello se suma la venta de mis inmuebles, que se ha reinvertido hasta el día de hoy, obteniendo las ganancias propias de esas inversiones”, zanjó.