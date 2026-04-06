Ramírez por Ley de Reconstrucción Nacional: “Este va a ser el proyecto de ley que nos va a sacar de esta sensación de que Chile no avanza”

El diputado puso énfasis en el impacto del proyecto de reconstrucción, asegurando que su aprobación permitirá reactivar el crecimiento económico del país.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó distintos temas de la contingencia en conversación con T13 Radio, poniendo el foco en el ingreso del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que calificó como clave dentro de la agenda del Ejecutivo.

En ese contexto, sostuvo que la propuesta responde a uno de los compromisos principales del Gobierno, señalando que “del Presidente Kast esperan reactivación económica, seguridad, control de la migración”, y que este proyecto apunta directamente a cumplir con el primero de esos objetivos.

En esa línea, enfatizó su relevancia al afirmar que “este va a ser el proyecto de ley que nos va a sacar, creo yo, de este ambiente como deprimido, de esta sensación de que Chile no avanza”.

Respecto a su contenido, el parlamentario indicó que contempla medidas que podrían generar diferencias con la oposición, especialmente en materia tributaria. Sobre ello, advirtió que “hay temas que son indispensables de legislar, aunque a la oposición le irriten”, junto con explicar que se incluirán rebajas en distintos impuestos.

Según detalló, algunas de estas medidas buscan incentivar el crecimiento económico, mientras que otras corresponden a reducciones directas en la recaudación.

Asimismo, recalcó la urgencia de avanzar en su tramitación legislativa, planteando que “nosotros tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos por sacar este proyecto adelante lo más rápido posible en la Cámara de Diputados”, para que posteriormente continúe su discusión en el Senado.

En paralelo, Ramírez también se refirió a la situación generada tras la fallida detención de Galvarino Apablaza, en coincidencia con un nuevo aniversario del asesinato de Jaime Guzmán.

En ese sentido, expresó que “fue una coincidencia macabra que justo el día en que se cumplían 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, se hubiese fugado Galvarino Apablaza”, en medio de las actividades conmemorativas organizadas por su colectividad.

Sobre el viaje del Presidente a Argentina, el dirigente gremialista valoró las gestiones impulsadas en torno a este caso, destacando la coordinación para avanzar en materias vinculadas a la extradición y señalando que el Mandatario ha mostrado interés en el tema.