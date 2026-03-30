“Quizás si recupera la plata que se le perdió por Procultura…”: Ministro Poduje arremete contra Orrego por construcción de ciclovía

El titular del Ministerio de Vivienda reiteró que se tienen otras prioridades por el momento y explicó que la iniciativa es "carísima", además de que se están realizando estudios para optimizar el proyecto.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó las críticas del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por la polémica suspensión del proyecto que busca construir una ciclovía en el bandejón central de la Alameda, en Santiago.

La paralización del proyecto para renovar el eje Nueva Alameda fue anunciada durante la semana pasada y obedece al recorte del gasto público del 3% que el Gobierno instruyó a cada ministerio. En el caso del ministerio, Poduje explicó que esto significa un recorte de US$6.000 millones.

Al respecto, el gobernador Orrego cuestionó la decisión tomada por el titular del Ministerio de Vivienda en CNN Chile: “Este proyecto representa el 0,09% del presupuesto del Ministerio de Vivienda, es decir, el ahorro va a ser mínimo, pero el daño para la ciudad va a ser grande, especialmente para la zona más discriminada, que es la zona poniente”.

En conversación con Radio 13c, Poduje reiteró que la iniciativa seguirá en suspensión y que la entidad tiene “otras prioridades para ese subtítulo de inversión (…) como poner alcantarillado donde falta, pavimentar calles que son de tierra hace 30 años, reponer pavimentos participativos, etcétera”.

Fue en esa misma línea que abordó los cuestionamientos de Orrego y se refirió a la investigación penal por el caso Procultura: “Está suspendida hasta que tengamos recursos, porque tenemos otras prioridades. Espero que lo entiendan las autoridades; también manejan recursos propios, y hemos visto que a algunos se les pierden, entonces quizás, si recupera la plata que se le perdió por Procultura, podría ponerla también en la ciclovía”.

Además, señaló que “es carísima la ciclovía; estamos estudiando por qué es tan cara, porque obviamente vamos a ver si podemos, más adelante, cuando tengamos más recursos, optimizarla”.