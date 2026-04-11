“Quiero saber cómo los otros chilenos están experimentando esta violencia también”: Ministra Lincolao rechaza aumentar su seguridad tras agresión en Valdivia

A días del episodio de agresión ocurrido en la Universidad Austral, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abordó las posibles medidas de resguardo que se evaluaban tras el incidente, descartando implementar un refuerzo en su seguridad personal.

En una entrevista con CHV Noticias, la autoridad sostuvo que no considera necesario contar con una protección distinta a la del resto de la población, subrayando que el problema de fondo radica en la falta de consecuencias para quienes ejercen violencia. En ese contexto, afirmó: “No necesito más protección que otros chilenos”.

La ministra también vinculó su decisión con una intención de visibilizar cómo se manifiestan estas situaciones en la ciudadanía, planteando que prefiere no aislarse de esa realidad.

En esa línea, agregó: “Quiero saber cómo los otros chilenos están experimentando esta violencia también, porque es inaceptable”.

Junto con referirse a la agresión física, Lincolao puso especial énfasis en el impacto de la violencia digital, señalando que el país presenta falencias en el uso de herramientas legales y tecnológicas para enfrentar este fenómeno.

“Lo que necesitamos es consecuencias para las personas que agreden, no solamente físicamente, pero cibernéticamente”, indicó.

Asimismo, explicó que su gestión está orientada a fortalecer la ciberseguridad, diferenciándola de la protección física. Según señaló, este tipo de violencia afecta directamente la reputación de las personas, mencionando que incluso se han detectado comentarios provenientes de entornos académicos, algunos de ellos difundidos en registros audiovisuales.