De cara a la definición de la carta oficialista: ¿Quiénes no podrán votar en las elecciones primarias de este 29 de junio?

Cuatro figuras competirán en la elección interna, buscando ser el o la representante del oficialismo en las presidenciales: Carolina Tohá por el Partido por la Democracia (PPD), Jeannette Jara representando al Partido Comunista (PC), Gonzalo Winter por el Frente Amplio (FA), y Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Este domingo 29 de junio, los partidos que integran la coalición de Gobierno en Chile celebrarán sus primarias presidenciales para elegir a su abanderado o abanderada que representará al sector a en las elecciones generales de noviembre.

Cuatro figuras competirán en esta elección interna del oficialismo: Carolina Tohá por el Partido por la Democracia (PPD), Jeannette Jara representando al Partido Comunista (PC), Gonzalo Winter por el Frente Amplio (FA), y Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

A diferencia de este bloque, la oposición de derecha optó por no inscribir una primaria formal.

Esto significa que las apuestas de la derecha; como Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Liberal), se medirán directamente en la primera vuelta presidencial.

Cabe mencionar que si ningún candidato obtiene mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de noviembre, se convocará a una segunda vuelta el 14 de diciembre.

En ese caso, el voto será obligatorio para quienes viven en Chile y voluntario para quienes sufragan desde el exterior.

¿Votar es obligatorio?

No. A diferencia de la primera vuelta presidencial y las parlamentarias del 16 de noviembre, las primarias del 29 de junio son voluntarias.

Esto aplica tanto a quienes voten en territorio nacional como a los chilenos residentes en el extranjero.

¿Quiénes están habilitados para votar y quienes no?

El voto en estas primarias está reservado para dos grupos: los militantes de los partidos que componen la alianza oficialista —entre ellos el PS, PPD, PC, FA, PR, PL, AH y FRVS— y los ciudadanos independientes que no estén afiliados a ningún partido político.

En cambio, las personas inscritas en partidos fuera del pacto, como la Democracia Cristiana, no podrán participar del proceso, pese a respaldar públicamente a Carolina Tohá, no están habilitados para votar debido a que su partido no forma parte del acuerdo electoral.