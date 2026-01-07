"Quienes deberían...": Embajador de Estados Unidos responde al presidente Boric tras crítica a líderes "serviles" a Donald Trump

En redes sociales, el mandatario sostuvo que los líderes que "rinden pleitesía" a Trump tratando de ganarse su favor "solamente se humillan".

Este miércoles, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió al presidente Gabriel Boric tras su crítica a los líderes que “se muestran serviles” a Donald Trump.

En X, el mandatario sostuvo este martes que los líderes que “rinden pleitesía y se muestran serviles” al mandatario estadounidense “tratando de ganarse su favor solo se humillan“.

Los dichos de Boric fueron en respuesta a un post del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que señalan que “este es NUESTRO hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada”.

¿Qué respondió el embajador Judd al presidente Boric?

El embajador Judd respondió la tarde de hoy a Boric a través X (ex Twitter). “Todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es “nuestro” hemisferio“, partió señalando en la publicación.

“Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común”, agregó el emisario, quien ya ha tenido previamente roces con el gobierno.