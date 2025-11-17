¿Quién fue el diputado más votado a nivel nacional? Recibió más de 94.000 preferencias este domingo

Si bien la segunda y tercera mayoría se dieron en la región Metropolitana, la primera fue en el norte del país.

Este domingo se realizaron las elecciones parlamentarias y, como ocurre en cada ciclo electoral, una de las primeras preguntas que surgió tras el cierre de mesas fue quién encabezó la votación a nivel nacional entre los candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué candidato a diputado recibió más votos en estas elecciones 2025?

La cifra más alta la obtuvo Daniel Manouchehri ( PS), quien recibió un total de 94.501 votos (el 21,2%), la mayor votación del país en esta elección y la más alta registrada por un parlamentario en la historia de la Región de Coquimbo.

Este respaldo permitió además que la lista oficialista Unidad Para Chile eligiera cuatro diputados , algo inédito en los comicios legislativos de la zona.

Tras Manoucheri se instaló Pamela Jiles (PDG), quien recibió 94.478 votos en el distrito 12, Gustavo Gatica (IND/PC), con 94.444 en el distrito 8, y Gonzalo Winter (FA), con 94.085 votos en el distrito 10.

“Gracias por este apoyo masivo y rotundo”

Tras conocerse los resultados, Manoucheri realizó un acto en el Empalme de Coquimbo junto al alcalde Ali Manouchehri y adherentes, donde agradeció el apoyo: “Nunca un parlamentario había sido tan votado en la Región de Coquimbo. Gracias por este apoyo masivo, rotundo y transversal”.

“El resultado no es casualidad, es el reflejo de un camino distinto; hecho con coraje, trabajo real en terreno y decisiones difíciles cuando había que tomarlas. La gente lo reconoció y habló con fuerza. Gracias por confiar en nosotros. Seguiremos trabajando con más convicción que nunca”, agregó.

Manouchehri también sostuvo que esta votación “es una señal al resto del país, porque lo que aquí estamos haciendo es un quiebre. Mientras en otros lugares estamos teniendo una debacle, acá se está demostrando que cuando las cosas se hacen de otra manera, el pueblo confía en nosotros”. “Cuando uno demuestra valentía para enfrentar a la corrupción, a los abusos, a la delincuencia, la gente te apoya”, añadió.

En redes sociales, el parlamentario reforzó el mensaje: “A pesar de los ataques y las campañas sucias, el pueblo habló con fuerza: nos convirtió en el parlamentario más votado en la historia de la región y uno de los más votados de Chile. Nuestra votación es tan contundente que permite elegir a cuatro parlamentarios, algo sin precedentes. Hoy quedó claro que cuando haces política con coraje, transparencia y trabajo real en terreno, la gente te respalda. Ese es el camino y nuestro compromiso”.